شؤون فلسطينية

غزة: إطلاق اسم "زياد الظاظا" على الكوبري المقرر إنشائه على مفترق الشجاعية

غزة: إطلاق اسم "زياد الظاظا" على الكوبري المقرر إنشائه على مفترق الشجاعية
خلال حفل تأبين زياد الظاظا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق على الكوبري المنوي إنشائه على مفترق الشجاعية، شرق غزة، اسم "زياد الظاظا" "كون الراحل ابنا لهذا الحي العريق وافتخر دائماً بانتسابه لهذه المنطقة الموصوفة بالشجاعة والنخوة والأصالة".

جاء ذلك في حفل نظمته لجنة متابعة العمل الحكومي، في حفل تأبين، نائب رئيس الوزراء السابق في غزة، م. زياد الظاظا.

كما تم الإعلان عن إطلاق جائزة تشجيعية لهذا العام باسم الفقيد تحت عنوان: "جائزة المهندس زياد الظاظا لأفضل المبادرات المجتمعية والمشاريع الخدماتية"، التي تنعكس إيجابياً على المجتمع، وذلك تعزيزاً للمبادرين الشباب الذين كانوا يحظون على الدوام بدعم الفقيد وتشجيعه.

وتم اعتماد إطلاق اسم الفقيد على معهد التدريب الحكومي بديوان الموظفين، ليكون معهد المهندس زياد الظاظا لتدريب وتطوير الكوادر الحكومية.

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