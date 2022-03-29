شؤون فلسطينية

​​​​​​النيابة والاتصالات تبحثان سبل التعاون في ظل تعديلات قانون الجرائم الالكترونية

​​​​​​النيابة والاتصالات تبحثان سبل التعاون في ظل تعديلات قانون الجرائم الالكترونية
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع النائب العام المستشار أكــرم الخطيب ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تطوير اليات التعاون بين الطرفين في ظل التعديلات التي طرأت على قانون الجرائم الالكترونية وذلك بحضور ذوي الاختصاص من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور رئيس المكتب الفني الاستاذ علاء عواد ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية أ. ناصر جرار.

وناقش الطرفان آليات التعاون والشراكة الحالية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وسبل تطويرها لمعالجة أية معيقات آنية أو مستقبلية لضمان سلامة الاجراءات المتبعة قانونياً في ظل التعديلات التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية والتي تتوائم مع ما يشهده العالم من تسارع تكنولوجي ومعلوماتي وتأثيره على أمن وسلامة المجتمع. 

وتطرق الاجتماع إلى الحقوق الرقمية الفلسطينية وسبل معالجة المعيقات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالية التعامل مع المخالفين للقوانين والأنظمة في مهن الاتصالات والبريد وكذلك الى الية اعتماد بعض الشركات العالمية للرمز البريدي الفلسطيني بعد إطلاقه مطلع العام المنصرم وتوثيقه في عدد من قواعد البيانات الدولية والمواقع الهامه لاسيما الاتحاد البريدي العالمي.

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