اشتية يستقبل سكرتيرة الدولة لوزارة التنمية والتعاون الدولي السويدي

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، سكرتيرة الدولة لوزارة التنمية والتعاون الدولي السويدي جيني أولسون، بحضور القنصل العام للسويد في القدس جوليوس ليلجيستروم، حيث بحث معها آخر المستجدات والتطورات السياسية بالإضافة الى تعزيز التعاون المشترك.وثمن اشتية دعم السويد لـ (أونروا) والمشاريع التنموية في فلسطين، مشيدا بمستوى المشاورات السياسية وأولويات الدعم بين الحكومتين تماشيا مع أجندة الحكومة الفلسطينية وخططها للتنمية.وبحث رئيس الوزراء مع أولسون آخر المستجدات في ظل الفراغ السياسي، بالإضافة الى الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من تسارع لوتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهجمات المستوطنين، التي من شأنها أن تزيد حالة التوتر وتقوض فرص السلام وتدمر حل الدولتين.