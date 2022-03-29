إعلام إسرائيلي: وزير الأمن الداخلي زار الأردن سراً والتقى الصفدي





وأضافت بأن الوزير الإسرائيلي، وافق على طلب الأردنيين زيادة عدد موظفي الأوقاف في البلدة القديمة من القدس لقاء اخراج آخرين "يعتبرون مثيرين للمشاكل"، وفق زعمه.



ويعتقد جهاز الأمن العام والشرطة في إسرائيل، أن هناك احتمالاً لتفاقم "أعمال العنف" الشهر المقبل خاصة في القدس على خلفية حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح لدى اليهود.

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، قام الأسبوع الماضي بزيارة سرية للأردن حيث التقى وزير الخارجية أيمن الصفدي لبحث ما وصفته "التوتر الأمني" مع الفلسطينيين والتسهيلات التي طلبها الفلسطينيون من إسرائيل لتمنح لهم خلال شهر رمضان المبارك.