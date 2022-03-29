شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك باجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي في بغداد

فلسطين تشارك باجتماعات اللجنة الدائمة للاعلام العربي في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
بدأ مجلس وزراء الاعلام العرب اليوم اجتماعات الدورة العادية ٩٦ للجنة الدائمة للاعلام العربي واجتماعات الدورة العادية ١٤ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء والتي تستمر حتى الخميس٣١ آذار الحالي.

وقد ترأس وفد فلسطين الى الاجتماعات وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود وضم الوفد مديرة مكتب وزير الاعلام نبيل ابو ردينة رمال عنفوص والمستشار في سفارة فلسطين في بغداد فؤاد حجو.

ومن المقرر ان تناقش الاجتماعات محاور عديدة تتصل بالمشهد الاعلامي العربي والاوضاع ذات الصِّلة التي تشهدها الأقطار العربية ، وفي مقدمتها فلسطين والقضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار شدد يوسف المحمود رئيس وفد فلسطين على أهمية وضرورة مشاركة فلسطين في هذه الفعاليات من أجل ضمان تحقيق حضور فلسطين الدائم في المشهد الاعلامي العربي واستعادة مكانة فلسطين الكبرى ودورها الهام في صياغة المشهد الاعلامي العربي.

وكان وزير الاعلام العراقي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب مجاهد ابو الهيل قد أكد على أن فلسطين هي البوصلة والهدف ولها النصيب الوافر من القرارات والمواضيع المطروحة في الاجتماعات وذلك لأهمية القضية الفلسطينية من جهة وانعكاساً لنشاط وفد فلسطين وما قام به خلال مشاركته الفاعلة في الدورة السابقة.

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