شؤون فلسطينية

المالكي يطلع وزيرة الدولة لشؤون التعاون والتنمية الدولية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة لشؤون التعاون والتنمية الدولية السويدية على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الخارجيَّة والمغتربين د. رياض المالكي وزيرة الدولة لشؤون التعاون والتنمية الدولية السويديَّة السيدة جيني اولسن، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينيَّة.

استعرض الوزير د. المالكي خلال لقائهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من مصادرة للأراضي والمباني السكنية بحجج واهية.

كما تطرق الى اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى، محذرا من ان هذه الانتهاكات تؤدي الى تفجير الأوضاع بالقدس والمنطقة، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واشار الوزير د. المالكي الى نجاح انتخابات البلديات التي حدثت مطلع الأسبوع الجاري، في أجواء ديمقراطية متمنياً ان تجري هذه الانتخابات في قطاع غزة التي حالت حماس دون إجرائها هناك، رغم مشاركتها في الضفة الغربية.

وتطرق الوزير د. المالكي الى استمرار منع إسرائيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية، مستعرضاً الإجراءات الإسرائيلية التي حالت دون عقد الانتخابات في القدس الشرقية.

وشرح الوزير د. المالكي وجهة نظر دولة فلسطين فيما يتعلق بالتعاطي مع الازمات الدولية وتطبيق بعض الدول معايير مزدوجة وسياسية الكيل بمكيالين وعدم احترام الحقوق الاساسية لكافة الشعوب بصورة متساوية الامر الذي يقوض النظام الدولي القائم على القانون ويهز الثقة في المؤسسات الدولية مما يؤدي الى زعزعة الاستقرار والامن في العالم ويزيد من حدة الازمات وتفاقمها، مشددا ان قضية فلسطين تقف شاهدا حيا على ذلك، واننا لا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزير المالكي على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما وشكر السويد على دعمهم التنموي والانمائي المقدم لدولة فلسطين، مثمناً دورهم في دعم الأونروا، ومشيداً بجهودهم مع المملكة الأردنية الهاشمية في حشد وتوفير الدعم للأونروا لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها، في ظل امتناع عديد الدول عن تقديم الدعم للأونروا مما يؤثر على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وخاصة في مجال التعليم.

من جانبها، أكدت اولسن على موقف بلادها الثابت والداعم لقرارات الشرعية الدولية بما يخص القضية الفلسطينية، والعمل ضمن الاتحاد الاوروبي لدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة الى استمرار بلادها في تقديم الدعم التنموي والانمائي لدولة فلسطين في مختلف المجالات.

كما أكدت السيدة اولسن التزام بلادها بدعم الأونروا وزيادته واستمرار الجهد المشترك مع الأردن لتوفير الدعم الدولي لذلك.


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