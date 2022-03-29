شؤون فلسطينية

زكي يفتتح ورشة العمل مع الجانب الصيني حول التجربة الصينية بالنزاهة ومكافحة الفساد

زكي يفتتح ورشة العمل مع الجانب الصيني حول التجربة الصينية بالنزاهة ومكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
افتتح عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات الخارجية صباح هذا اليوم ورشة العمل مع الجانب الصيني حول دور التجربة الصينية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تستمر لمدة يومين بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة الوزير رائد رضوان  ومعهد فلسطين لدراسات الأمن القومي برئاسة د. نايف جراد ومشاركة سبعين من كوادر حركة فتح وموظفي الخدمة المدنية في فلسطين ومن الجانب الصيني الرفيق تشو ري نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرفيق تاي وي  مدير عام ادارة التعاون الدولي للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي.

والقى زكي كلمته والتي عبر فيها عن شكره وتقديره للرفاق في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعلى رأسهم معالي الوزير سونغ تاو على جهودهم للمشاركة في تنظيم هذه الورشة الهامة والتي تعقد عبر الزووم  تحت عنوان " دور التجربة الصينية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد " كما ثمن عالياً ما ورد في كلمة الرفيق تشو ري حول العلاقة التاريخية للحزب الشيوعي الصيني مع حركة فتح وضرورة تطويرها باستمرار الى ما يرقى الى تاريخ العلاقة،  كما أنقل تحيات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح ورئيسها محمود عباس للرفاق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الزعيم تشي جينبينغ والمواقف المبدئية الثابتة الداعمة لعدالة القضية الفلسطينية التي تستند إلى إرث تاريخي القائم على مرتكزات تحررية رافضة للإمبريالية والاستعمار والاحتلال، والداعم لحركات التحرر العالمية والشعوب التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال والاستعمار الأجنبي.

وأكد زكي على أن الفساد بأنواعه المختلفة المالي والإداري والسياسي والأخلاقي  سببا رئيسيا في انهيار الدولة وأحزابها ومؤسساتها وحتى منظمات المجتمع المدني في الدولة ، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري والحكم حيث يؤدي إلى سهولة السيطرة عليها وإحداث الفوضى والجوع والفقر... ومن هنا حازت ظاهرة الفساد على اهتمام كافة المجتمعات والدول، نظرا للخلل التي تحدثها بشرف الوظيفة وبالقيم والمعتقدات لدى أفراد المجتمع... 

وأشار زكي الى أن هذه الورشة سوف تساهم في الاطلاع على التجربة والخبرة العظيمة التي يتمتع بها الحزب الشيوعي الصيني والتعرف عليها من أصحابها وتبادل التجربة  الفتية  لمؤسسات دولة فلسطين  للاستفادة من التجربة الغنية للصين التي مضى عليها أكثر من أربع عقود حتى وصلوا إلى نهضة عظيمة في المجالات الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والتي ترقى لعظمة سور الصين العظيم.

 وتحدث تشو ري نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بكلمة قدم فيها شرحاً عن التجربة الصينية في مكافحة الفساد وفكرة الحوكمة لمكافحة الفساد العابرة للقارات وتفعيل فكرة نظام المكافحة في النظام الدولي .

كما وتحدث الوزير رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين عن التجربة الفلسطينية الفتية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحكم الرشيد، واشاد رضوان بالتجربة الصينية الغنية والتي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ الاليات والاساليب الناجعة لمواجهة خطر الفساد الذي يهدد مسارات التنمية الاقتصادية ، والى جهود الهيئة في الانفتاح والبناء بما يشمل تعزيز منظومة الاصلاح وتطوير التدابير الوقائية ورع مستوى الامتثال..

 وشدد  د. نايف جراد رئيس معهد فلسطين لدراسات الامن القومي على ضرورة الاستفادة من قصص النجاح الدولية الفضلة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الوقائية وتقدم بالشكر لكل من ساهم بإعداد هذه الورشة التي سوف تساهم بإغناء المعلومات وتبادلها بما ينعكس  ايجابياً على الجانبين .

 وتناقش الورشة على مدار يومين تعزيز دور اجهزة فحص الانضباط والمراقبة لتنفيذ المراقبة والضمان وتعزيز الاصلاح والتنمية .        






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