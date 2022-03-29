شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينيين يصدران بياناً بشأن انهيار مبنى في طولكرم

نقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينيين يصدران بياناً بشأن انهيار مبنى في طولكرم
جانب من انهيار مبنى في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إنهما تابعا باهتمام بالغ الحادث المأساوي لانهيار مبنى في مدينة طولكرم.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إن مجلس نقابة المهندسين ومجلس إدارة اتحاد المقاولين إذ يأسفان لوفاة عامليْن في الحادث، ويتقدمان من ذويهما بأحر مشاعر التعزية والمواساة، ويتمنيان لجرحى الحادث الشفاء العاجل، فإن المجلسين يؤكدان على ما يلي:

لقد قام محافظ طولكرم بتشكيل لجنة فنيه للوقوف على أسباب الانهيار بمشاركة نقابة المهندسين واتحاد المقاولين، وسيتم نشر نتائج أعمال اللجنة واستخلاص العبر من الحادث فور صدور تقرير اللجنة.

ضرورة قيام سلطات الترخيص بالمهام المطلوبة منها، من حيث تعزيز الرقابة على المشاريع الإنشائية قيد الإنشاء، والتأكد من أنها حصلت على التراخيص اللازمة حسب الأصول، وعدم السماح بتنفيذ أي مشروع إلا بإشراف هندسي حقيقي يتولاه مكتب مصنف لدى نقابة المهندسين ومؤهل للقيام بهذه المهمة، وتنفيذ المشروع من قبل مقاول مصنف من قبل لجنة التصنيف الوطنية ومسجل في اتحاد المقاولين، والتشديد على طلب أذونات صب حقيقية وعدم السماح بصب أي جزء من المبنى بدونها.

ندعو السلطات المختصة لأخذ دورها فيما يتعلق بالرقابة على عمليات صب الباطون في مختلف المشاريع قيد الإنشاء، وإلى عدم السماح لأي شركة باطون بالصب إلا بعد إبراز إذن/تصريح الصب اللازم، وعدم التردد بمعاقبة المخالفين.

ندعو المواطنين والمستثمرين لأخذ موضوع الإشراف الهندسي على مشاريعهم على محمل الجد، فإن من شأن الإشراف الهندسي الحقيقي أن يجنب مالك المشروع الكثير من الأخطاء والمخالفات، وأن يوفر عليه في كثير من البنود، على الرغم من التكلفة التي ستلحق به جرّاء وجود الإشراف الفعلي، مع التأكيد على أن المهندس المشرف وليس سواه هو القادر على اتخاذ القرارات اللازمة والحلول المطلوبة لأي إشكال في أي مشروع. كما ونؤكد على ضرورة عدم التعامل مع المقاولين غير المصنفين، حيث لا مرجعية قانونية لهم، وغير مؤهلين للعمل حسب الأصول.

وبهذه المناسبة، فإننا نحذر المكاتب الهندسية المشرفة من تولي مهام الإشراف على أي مشروع ما لم يكن مقاول المشروع مصنفاً حسب الأصول.

وأخيراً وليس آخراً، فإننا نتوجه إلى عمالنا الأعزاء، أهم عنصر في العملية إلى عدم الاستهتار بأرواحهم، ورفض العمل في أي مشروع غير خاضع لإشراف هندسي حقيقي، أو يتم تنفيذه من قبل مقاول غير مصنف، وإلى التقيد التام بإجراءات السلامة العامة في المواقع الإنشائية.



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