"القدس المفتوحة" نائباً تنفيذياً لرئيس المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة "المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط - (e-Omed)"، اجتماعه الأول في دورته الحالية (2022-2024) عبر تقنية "زووم"، بحضور ممثل جامعة القدس المفتوحة الدكتور المهندس عماد الهودلي مساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام.وفي بداية الاجتماع، نقل د. الهودلي للمجتمعين تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سمير النجدي، مؤكداً على دعم "القدس المفتوحة" لهذه المنظمة وأهدافها وتطلعاتها، ومرحباً بالرئيسة الجديدة الدكتورة مُلكة بلقاضي ممثلة جامعة تونس الافتراضية بالمنظمة، متمنياً للمنظمة المزيد من الرقي بالتعليم الرقمي والانتشار على مستوى المتوسط.وبدورها، هنأت د. بلقاضي، أ. د. النجدي، على توليه منصب رئاسة جامعة القدس المفتوحة، متمنية له مزيداً من التقدم والنجاح ولـ"القدس المفتوحة" مزيداً من الازدهار، مؤكدة على دور "القدس المفتوحة" في تأسيس المنظمة قبل 11 عاماً، حيث كانت ولا تزال من الأعضاء الفاعلين في عمل المنظمة على مدار أربع دورات لمجلس إدارة (e-Omed) منذ تأسيسها عام 2011م.وبحث جدول أعمال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنظمة في دورته الحالية، الذي يضم ممثلين عن جامعات فرنسية وتونسية وجزائرية ومغربية ولبنانية إلى جانب دولة فلسطين، توزيع المناصب على أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، حيث أقر الحضور بالإجماع على انتخاب ممثل جامعة القدس المفتوحة د. الهودلي، نائباً تنفيذياً لرئيس المنظمة لشؤون الإعلام والتطوير، وتم توزيع المناصب الإدارية الأخرى في مجلس إدارة المنظمة على عدد من ممثلي الجامعات الأعضاء.ويأتي اختيار "القدس المفتوحة" في إطار الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الجامعة وطواقمها في مجال التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي، والذي تجلى خلال فترة كورونا؛ إذ تمكنت الجامعة من الاستمرار بعمليتها التعليمية بكل يسر وسلاسة، مستثمرة في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة وكفاءة كادرها البشري الأكاديمي والإداري على حد سواء.وقال د. الهودلي إنه سيعمل عبر منصبه الجديد في (e-Omed) على تعزيز وتطوير المحتوى الرقمي لمؤسسات التعليم العالي في دول حوض المتوسط، وجذب المزيد من الجامعات للانضمام إلى المنظمة.وأضاف إن الانضمام إلى (e-Omed) سيوفر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي وتطوير المحتوى الرقمي، وتبادل المقررات الإلكترونية بين جامعات دول حوض البحر المتوسط المشاركة لتقليل الفجوة الرقمية بين شطري المتوسط (جنوباً وشمالاً)، والذي يأتي في إطار توجه الجامعة في التعليم الافتراضي ليشمل تقديم خدمات تعليمية لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج.وصادق المجتمعون أيضاً على المحضر النهائي للدورة السابقة بشقيه المالي والإداري، وناقشوا تفاصيل عقد المؤتمر القادم للمنظمة المزمع عقده في العاصمة الإيطالية روما في ربيع 2023، الذي سيقام بالتعاون مع منظمة (Unimed)، والذي سيحمل عنوان: "التعليم الافتراضي... التقييم والاعتماد"، كما اعتمد المجتمعون إطلاق النداء للتقدم لمشاريع المنظمة السنوية، وتاريخ انعقاد مجلس الإدارة القادم في الرابع والعشرين من حزيران المقبل.