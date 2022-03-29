الجبهة الديمقراطية: في ذكرى يوم الأرض الخالد معركة الدفاع عن الأرض مستمرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم بيانا بمناسبة يوم الأرض الخالد جاء فيه، أن معركة الدفاع عن الأرض ما زالت مستمرة في الضفة والقدس والجليل والنقب، وأنه فقط باستعادة الوحدة وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة والمقاومة نجبر الاحتلال ومستوطنيه على الرحيل.وقالت الجبهة في الثلاثين من آذار من كل عام يحيي شعبنا الفلسطيني ومعه كل أحرار العالم ذكرى يوم الأرض الخالد الذي شكّل عنوانا بارزا قبل 46 عاما،عندما هبّ شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948في المثلث والجليل والنقب ، ليدافع عن أرضنا الفلسطينية في وجه الاحتلال الذي قام بمصادرة آلاف الدونمات ذات الملكية الخاصة من أرضنا في الداخل المحتل ، وقدم في سبيل ذلك ستة شهداء في سخنين وعرابة وكفركنا والطيبة ، ومنذ ذلك اليوم والاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن نهب الأرض الفلسطينية في الداخل و الضفة الغربية المحتلة، وإن ما تنفذه حكومة العدو في الضفة بما فيها القدس المحتلة والنقب والجليل الغربي ومصادرة عشرات آلاف الدونمات ، هو استمرار لعملية توسع استيطاني إجرامي على حساب شعبنا، تستهدف ضم وتهويد الضفة برمتها بما فيها القدس وكل أراضي فلسطين التاريخية ، مستغلة بذلك اتفاقية "أوسلو" التي وقّعت قبل 29 عاماً.كما أكد البيان أن اتفاقية أوسلو فتحت شهية الاحتلال على تكثيف الاستيطان بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، لدرجة أصبحت فيها التجمعات الفلسطينية الرئيسية مجرد كانتونات محاطة بالمستوطنات ، كما أن تصنيف أوسلو للأراضي الفلسطينية أبقى حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية المصنفة "ج" تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية ، مما أدي إلى استباحتها ومواصلة حكومة الاحتلال نهب الأرض الفلسطينية في طول الضفة وعرضها وإقامة المزيد من المستوطنات وبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية منذ اتفاق أوسلو ، وفي جلب الآلاف المؤلفة من غلاة المستوطنين والذين أصبح عددهم يزيد عن ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع قبل اتفاق أوسلو، كما ازدادت مساحة المخططات الهيكلية للبناء الاستيطاني أكثر من ثمان أضعاف ، وعدد الوحدات الاستيطانية تضاعف أربع مرات ، هذا بالإضافة إلى شق الطرق الالتفافية خدمة المستوطنين وتنقلاتهم.وقالت الجبهة إن ما يقوم به الاحتلال في الضفة عموما والقدس والأغوار الفلسطينية خاصة ،وبشكل ممنهج من نهب للأرض الفلسطينية، هو مواصلة هادئة في تطبيق خطة ترامب المسماة "صفقة القرن" بشكل يخالف كافة قرارات الشرعية الدولية ، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتخذ في العام 2016،وإن صمت المجتمع الدولي والأمريكي بشكل خاص هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لمواصلة سرقة الأرض الفلسطينية ، مما يتطلب وقف مراهنة قيادة السلطة والمنظمة على أمريكا والرباعية الدولية التي تهيمن عليها، أو المراهنة على دورها المنحاز وغير النزيه في أي مفاوضات مستقبلية مع حكومة الاحتلال.وأضافت: "إن ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات يومية وحشية بحق الشعب الفلسطيني وبحماية قوات الاحتلال، سواء على حياة الفلسطينيين وحرق منازلهم وممتلكاتهم وقطع آلاف أشجار الزيتون سنويا وتدمير البيئة الفلسطينية والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن الأخرى المقدسة الإسلامية والمسيحية وأحياء القدس وخاصة الشيخ جراح في ظل صمت دولي مريب ، لن يثني شعبنا الفلسطيني وقواه الحية عن مواصلة النضال ضد الاحتلال والاستيطان ومن أجل التحرر الوطني".كما قالت الجبهة في بيانها إن مقاومة شعبنا للاستيطان وقطعان المستوطنين في القدس و بيتا وكفر قدوم وبرقة والمعصرة ومسافر يطّا والأغوار وفي الشيخ جرّاح وسلفيت والنقب والجليل الغربي وغيرها من المناطق ، لهي أكبر دليل على الإرادة والاستعداد الكفاحي العالي للجماهير، التي قدمّت مئات الشهداء وآلاف الجرحى وهي تتصدى لقطعان المستوطنين ولجيش الاحتلال الذي يقوم على حمايتهم ، الأمر الذي يتطلب من القيادة الرسمية تطبيق قرارات المجالس الوطنية الأخيرة لجهة التحلل النهائي من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال التي وصمتها منظمات حقوق الإنسان وآخرها منظمة العفو الدولية بدولة فصل عنصري "أبرتهايد".وأوضحت الجبهة، أن حماية الأرض الفلسطينية ولنيل حقوقنا الوطنية في الاستقلال الناجز يتطلب ما يلي:أولا: بإنهاء الانقسام المدمّر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في شقي الوطن، وإن مبادرة الجبهة الديمقراطية لاستعادة الوحدة ما زالت مطروحة ، كونها المبادرة الواقعية المتوازنة والقابلة للتطبيق إذا ما توفرت الإرادة السياسية عند كافة الفصائل وتم تغليب المصلحة العامة فوق أي اعتبار.ثانيا: قيام القيادة الرسمية للمنظمة بالالتزام والتطبيق العملي لقرارات المجالس المركزية والفلسطينية المتعاقبة واجتماعات القيادة الفلسطينية والأمناء العامين فيما يخص التحلل النهائي من اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني والعمل ببروتوكول باريس وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال.ثالثا: الإسراع تشكيل القيادة الوطنية الموحدة ، باعتبارها مركز قياديا موحّدا قادرا على تأطير نضال شعبنا، وتحويل المعارك التي يخوضها من معارك محدودة ومجزأة ومشتتة، إلى انتفاضة شاملة تقود إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.وختمت الجبهة بيانها بالقول "بهذا فقط نشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال ونجبره ومستوطنيه على الرحيل عن أرضنا الفلسطينية ، فالاستيطان إلى زوال مهما طال الزمن ، مثلما زال في العديد من البلدان التي خضعت للاستعمار الاستيطاني، وعلى رأسها زوال المستوطنات الفرنسية في الجزائر بعد نضال وثورات وتضحيات جبّارة قدم خلالها الشعب الجزائري أكثر من مليون ونصف شهيد.