مجدلاني يدعو لإيقاع أقسى عقوبة على مرتكبي جريمة الاعتداء على طفل بأريحا

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الحكومة ستوقع أقصى عقوبة على المتورطين بجريمة الاعتداء على طفل لا يتجاوز ١٢ عاما في مدينة أريحا جراء خلاف حدث على خلفية الانتخابات المحلية الأخيرة .وقال وزير التنمية د. مجدلاني في بيان أصدرته الوزارة استنكاراً للحادث المؤسف " أن الاعتداء على الطفل ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، إعتداء على الطفولة الفلسطينية كلها، وهو تصرف وحشي مرفوض رفضاً تاماً.وتابع وزير التنمية " طواقم وزارة التنمية العاملة في أريحا تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفل المعتدى عليه."وأوضح د. مجدلاني أن الحكومة الفلسطينة تعمل من أجل طفولة آمنة تحقق المصلحة الفضلى للطفل بما يضمن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة.