بلدية غزة تشارك في حفل تدشين مشروع تطوير امتداد شارع خليل الوزير







بدوره؛ أكد م. ناجي سرحان اهتمام لجنة متابعة العمل الحكومي في تنفيذ المشروع والتعاون مع بلدية غزة في افتتاحه، وكذلك التعاون في تنفيذ المشاريع الأخرى التي تخدم المواطنين وتعزز من واقع البنية التحتية في المدينة.

رام الله - دنيا الوطنأقيم اليوم الثلاثاء حفل تدشين وإطلاق مشروع تطوير امتداد شارع خليل الوزير (اللبابيدي) التي شرعت البلدية بتنفيذه الأسبوع الماضي في المنطقة المحصورة بين شارعي اليرموك غرباً وأحمد الجعبري (النفق) شرقاً.وشارك في الحفل، وكيل وزارة الأشغال العامة م. ناجي سرحان ممثلاً عن نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا، ووكيل مساعد وزارة الحكم المحلي م. حسن أبو ريالة، ومدير عام مؤسسة أمان فلسطين " سفيان أونك " في كلمة مسجلة من ماليزيا، ومدير مكتب فلسطين م. عمر صيام، وعددا من أعضاء المجلس البلدي، ولجان الأحياء، ولفيف من المواطنين وأهالي المنطقة.وقال رئيس البلدية، د. إن أهمية المشروع تنبع من أنه يشكل رابط بين شوارع رئيسة، ويخفف الضغط عن شوارع ومفترقات في المدينة، ويسهل الحركة المرورية بين شرق وغرب المدينة، موضحاً أن بلدية غزة تبذل جهوداً لتطوير الأجزاء المتبقية منالشارع ليصل شارع صلاح الدين ثم الكرامة شرقاً.وشكر رئيس البلدية هيئة متابعة العمل الحكومي، وزارة الحكم المحلي، ومؤسسة أمان ماليزيا والشركة المنفذة للمشروع على دورهم وتعاونهم مع بلدية غزة لافتتاح الشارع ثم تطويره ليشكل رفداً أساسياً لشوارع المدينة.