تفاصيل لقاء الهباش ووزير الأوقاف المصري بالقاهرة





رام الله - دنيا الوطنالتقى قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينة والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة.وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الدعوة والإرشاد وتعزيز الوعي بأصول ومبادئ الدين الحنيف.وتناول الهباش، وجمعة، خلال اللقاء مخرجات ونتائج مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد بمصر الشهر الماضي بمشاركة نخبة من القيادات الدينية في العالم الإسلامي، والذي شاركت فلسطين فيه بوفد رفيع المستوى ضم قاضي القضاة ووزير الأوقاف ونائب مفتي فلسطين.كما بحث الطرفان عقد دورة تدريبية للأئمة وللواعظات من دولة فلسطين بالشراكة مع وزارة الأوقاف المصرية استكمالاً للدورة المشتركة للأئمة والخطباء التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي بمشاركة أئمة وخطباء مساجد من فلسطين ومصر.