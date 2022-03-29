شؤون فلسطينية

بينها ترميم موقع أثري بالقطاع.. توقيع اتفاقات بدعم من فرنسا بقيمة 29 مليون يورو

بينها ترميم موقع أثري بالقطاع.. توقيع اتفاقات بدعم من فرنسا بقيمة 29 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع عدة اتفاقيات دعم من الحكومة الفرنسية لفلسطين، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 29 مليون يورو، اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء، برام الله.

وبلغت قيمة الاتفاقية الأولى 11.8 مليون يورو لصالح ترميم موقع تل ام العامر الأثري في قطاع غزة، من أجل إدراجه في سجل مواقع التراث العالمي في (يونيسكو)، وسيشمل المشروع بناء مظلة واقية للموقع الاثري، وبناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية، وسوف يتم تنفيذه من خلال مؤسسة PUI الفرنسية المختصة، عبر التعاون مع وزارة السياحة والآثار.

والاتفاقية الثانية توفر مبلغاً إضافياً بقيمة 7 مليون يورو لصالح مشروع ربط المياه في وسط الضفة الغربية غرب مدينة رام الله، وستشمل توسعة شبكات المياه في تلك المنطقة، بطول حوالي 40 كم، وكذلك بناء خزان للمياه، وأيضا 6 محطات ضخ.

أما الاتفاقية الثالثة بقيمة 10 مليون يورو، فستكون لصالح مشروع الاعمال المصاحبة لمحطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، لتطوير جودة وكمية المياه المزودة لـ 16بلدية في القطاع.

ووقع الاتفاقيات، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية السيد برتراند والكنير، والمدير الاقليمي للبنك الدولي السيد كانثان شانكار، ووكيل وزارة المالية فريد غنام، وعن مؤسسة PUI الفرنسية انطوني دوتيمبل، بحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والقنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس مارت بارون.



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