شؤون فلسطينية

الطيراوي يؤكد على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم التجمعات البدوية

الطيراوي يؤكد على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم التجمعات البدوية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية اليوم الثلاثاء في منزله في اريحا وفداً من عرب الكعابنة ضم امين سر منطقة الشهيد صلاح خلف التنظيمية/عرب المليحات سليمان مليحات والشيخ أبو سليمان الكعابنة والمشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو وبعض من الوجهاء، بهدف مناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد عرب الكعابنة في المعرجات والتي ازدادت وتيرتها في السنة المنصرمة.

وأطلع الوفد، الطيراوي على اخر المستجدات والجرائم التي ترتكب ضد عرب الكعابنة من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين، وعلى مقاومة عرب الكعابنة لإجراءات الاحتلال الهادفة إلى ترحيلهم.

وأبدى الطيراوي تفهما واضحا لمشاكل عرب الكعابنة، وحيا صمودهم في وجه الاحتلال ودورهم في الحفاظ على أرض الدولة الفلسطينية، مؤكدا بأنه سيبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل دعم التجمعات البدوية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والنظام العام في محافظة أريحا. داعيا الجميع للتكاتف في مواجهة الاحتلال للعبور بسفينة الوطن إلى مرفأ الحرية والأمان.

من جهته، عبر وفد عرب الكعابنة عن احترامه وتقديره واعتزازه باللواء الطيراوي. واصفا إياه بأنه قامة وطنية وقيمة نضالية لها عظيم الاحترام والتقدير لدى عشيرة الكعابنة وسائر العشائر في الضفة الغربية، موجها له الدعوة لزيارة عرب الكعابنة في المعرجات.

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