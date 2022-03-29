فادية البرغوثي: إحياءنا ليوم الأرض رسالة للحاقد "بن غفير" الذي يخطط لاقتحام المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعت الناشطة فادية البرغوثي المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا، إلى تلبية نداء الأرض في يومها، من أجل إعلاء الصوت، وبذل الجهد وإيصال رسالة واضحة أن الأرض كانت وما زالت لنا ولن تكون إلا لنا.وقالت البرغوثي: "ليكن إحياءنا ليوم الأرض رسالة للحاقد بن غفير الذي يخطط لاقتحام المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان، متجاهلا الدعوات من قادته السياسيين لمنعه من هذا الاقتحام".وتابعت: "هم عابرون مؤقتون ووجودهم مرهون بعزيمتنا وثباتنا. فكلما تجذرنا بأرضنا ودافعنا عنها قرب التحرير وبات زوالهم وشيك"، مؤكدة أن الحرية لا تتحقق بالسكون، والحق لا يعود بالصمت، وشعبنا يمتلك الإيمان والحق والإرادة، ويمتلك شبابا تجود بأرواحها فداء لهذا الوطن.وأردفت بقولها: "ويمتلك مقاومة عنيدة يشتد عودها ويكبر فعلها بفضل الله عزوجل وبفضل النوايا الصادقة والسواعد المتوضئة والخطوات المدروسة، مقاومة تسير بخطى ثابتة بكافة أشكالها نحو دحر الاحتلال عن كامل أرضنا".وذكرت أن "قرار الاحتلال تجنيد 6 سرايا احتياطية من حرس الحدود، و النظر في اقتراح بتجنيد 500 متطوع آخر، دليل رعبهم من خطوة المساس بالأقصى، لكنهم يجددون الالتفاف حول هذا المتطرف بغرض دعمه وحمايته".ورأت البرغوثي أن "التحديات جسام وأفعال الاحتلال وجرائمه في تزايد، لذلك صلابة شعبنا وحدته في كل الميادين هي أفضل رد وأجدى السبل للوقوف أمام غطرسته".