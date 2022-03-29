الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال اليوم الأربعاء، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.ويخوض الأسرى معركتهم تحت شعار "قرارنا حرية"، رفضا لانتهاكات إدارة مصلحة سجون الاحتلال ومواصلة تضييقها عليهم.وكانت الحركة الأسيرة قررت نهاية الأسبوع الماضي، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا يوم الجمعة الماضي، بعد اتنزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف على انتفاضتهم.ولوّح الأسرى بسلاح الإضراب عن الطعام بعد تغول إدارة السجون بحقهم وفرض عقوبات جديدة عليهم، تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه إضافة لعقوبات أخرى.