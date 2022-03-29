محكمة الاحتلال تصدر قرار اعتقال اداري بحق أمين سر حركة فتح في أريحا

رام الله - دنيا الوطناستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلية الصادر ظهر اليوم، بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، بحق أمين سر حركة فتح في محافظة أريحا نائل ابو العسل.وأوضحت الهيئة أن اعتقال أبو العسل يأتي في سياق سياسة الردع، وملاحقة المناضلين وهي سياسة يثبت فشلها كل يوم، لان الشعب الفلسطيني و مناضليه لن يتراجعوا خطوة للوراء إلا بالخلاص من الاحتلال.وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والانسانية ممارسة دورها الحقيقي في الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.يذكر أن الأسير أبو العسل تحرر من سجون الاحتلال قبل عامين تقريباً، بعد اعتقال إداري جدد له عدة مرات.