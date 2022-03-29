مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام شهر رمضان فلكيًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، إن رؤية الهلال يوم الجمعة المقبلة، غير متوقعة من أي مكان في العالم الإسلامي.ووفق موقع قناة (رؤيا) فقد أكد عودة أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة 1 نيسان/ أبريل، وفي هذا اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.وأشار إلى أنه باستخدام التلسكوب، فإن رؤية الهلال غير ممكنة من معظم أرجاء العالم الإسلامي، باستثناء أجزاء بسيطة في أقصى غرب العالم الإسلامي حيث تحتاج الرؤية فيها لأجهزة متقدمة وظروف جوية مثالية لا تتوفر عادة في تلك المناطق.وأضاف شوكت: "رؤية الهلال يوم الجمعة غير متوقعة من أي مكان في العالم الإسلامي، فبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية أو التي تشترط لقبول الرؤية من مكان آخر عدم مخالفتها لثوابت العلم، فالمتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 نيسان/ أبريل".