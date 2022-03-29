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"حزب الله" للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب

"حزب الله" للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب
رام الله - دنيا الوطن
هدد "حزب الله" اللبناني، إسرائيل، على لسان رئيس كتلته النيابية، محمد رعد، مؤكدا أن "لبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخها منقطة".

ووفق قناة (الجديد) فإنه خلال لقاءات سياسية في الجنوب اللبناني، قال رعد: "المعركة الانتخابية القادمة هي معركة سياسية سنعمل من خلالها على توجيه رسالة إلى الأعداء الخارجيين مفادها بأننا قوم لا نهتز حتى لو جوعتمونا، وحتى لو منعتم الكهرباء عنا، وحتى لو عثتم خرابا في مؤسساتنا.. حتى لو لم تتركوا قرشا للتنمية في خزينتنا، خلاصة رسالتنا للأعداء مهما ستفعلون فإنكم لن تستطيعوا أن تهزونا وتنالوا من صمودنا، بل سنعود لنبني بلدنا بطريقتنا وليس بطريقتكم أو كما تريدون".

وأضاف: "الجميع يسعى لإبعادنا عن ساحة العمل النيابي حتى يقدروا يكفوا شغلهم وفق أجنداتهم..نحن موجعين رأس هؤلاء الذين يريدون أعمدة الدولة في الأرض، وهم حاطين راسهم براسنا حتى يشيلونا من المجلس النيابي ويقولوا نحن أخدنا الأكثرية التي يريدونها من أجل تأمين قوانين تسمح لهم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي".

وعلق رعد على ملف التنقيب عن الغاز قائلا: "لدينا عروض دولية للتنقيب عن الغاز لمصلحتنا ومن دون أن ندفع كلفة لكن الأمريكي رافض، لأنه يريد أن يأتي  بالشركة كي يدفعنا أجارها واستثمارها وبالشروط التي تفرضها علينا، ويبتزنا بالعدو الإسرائيلي".

وختم رعد، حديثه، بالقول: "الإسرائيليين لا يمكنهم أن يهددونا بشيء فلبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخها منقطة"، مضيفا: "يسترجي الإسرائيلي يقرب، وهذا ما يفقد الأمريكي عقله، ومن أجل ذلك هم يتوسلون بكل وسيلة من أجل أن يلووا ذراعنا، وطالما هذه الذراع هي من جسدكم يا أشرف الناس فإنها لن تلوى.

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