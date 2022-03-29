مفتي مصر السابق يكشف ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018

رام الله - دنيا الوطنكشف الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018.ووفق موقع (صدى البلد) فقد قال علي جمعة: إن الشباب الذين حاولوا اغتياله كانوا على أربعة أمتار فقط منه.وأضاف أن هؤلاء الشباب قالوا له إن السلاح الذي كان معنا اختفى، لافتا إلى أنه زحف على الأرض مترين حتى يدخل المسجد.وتابع جمعة: "جماعة فجرت منزله في محافظة الفيوم قبل محاولة اغتياله بعام، وتم القبض على المجرمين وتمت محاكمتهم".