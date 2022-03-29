عربي

مفتي مصر السابق يكشف ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018

مفتي مصر السابق يكشف ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018
رام الله - دنيا الوطن
كشف الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018.

ووفق موقع (صدى البلد) فقد قال علي جمعة: إن الشباب الذين حاولوا اغتياله كانوا على أربعة أمتار فقط منه.

وأضاف أن هؤلاء الشباب قالوا له إن السلاح الذي كان معنا اختفى، لافتا إلى أنه زحف على الأرض مترين حتى يدخل المسجد.

وتابع جمعة: "جماعة فجرت منزله في محافظة الفيوم قبل محاولة اغتياله بعام، وتم القبض على المجرمين وتمت محاكمتهم".

أخبار ذات صلة

&#34;حزب الله&#34; للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب

"حزب الله" للاحتلال: نمتلك طائرات مُسيّرة وصواريخ منقطة ويسترجي الإسرائيلي يقرب

الكويت: الحكم ببراءة دكتورة جامعية من تهمة الإساءة لمصر

الكويت: الحكم ببراءة دكتورة جامعية من تهمة الإساءة لمصر

الأمن الأردني يقبض على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولًا

الأمن الأردني يقبض على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولًا

خبير فلكي: العالم سينقسم لقسمين خلال تحري هلال شهر رمضان

خبير فلكي: العالم سينقسم لقسمين خلال تحري هلال شهر رمضان

مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غرب الجزائر

مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غرب الجزائر

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق عقب منع الاحتلال أهالي قصرة من الوصول إلى أراضيهم المصادرة

إصابات بالاختناق عقب منع الاحتلال أهالي قصرة من الوصول إلى أراضيهم المصادرة

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين وبركس في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزلين وبركس في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل شابين من اللبن الشرقية

الاحتلال يعتقل شابين من اللبن الشرقية

هيئة الأسرى: اعتقال وحشي للأسير المحرر عبدالله جواريش بعد اقتحام منزله

هيئة الأسرى: اعتقال وحشي للأسير المحرر عبدالله جواريش بعد اقتحام منزله

الأحمد يلتقي وفدا من قيادة حزب التحالف التقدمي اليوناني &#34;سيريزا&#34;

الأحمد يلتقي وفدا من قيادة حزب التحالف التقدمي اليوناني "سيريزا"

غنيم: مشروع توافر المياه في قطاع غزة يساهم في ري الأراضي وتوفير الطاقة

غنيم: مشروع توافر المياه في قطاع غزة يساهم في ري الأراضي وتوفير الطاقة

القيادي أبو كويك: اعتداءات المستوطنين لن تزعزع صمود شعبنا

القيادي أبو كويك: اعتداءات المستوطنين لن تزعزع صمود شعبنا

المجلس الوطني ينعى الراحل زهير العلمي

المجلس الوطني ينعى الراحل زهير العلمي

منوعات

شاهد المحاولات التي قامت بها مها أحمد للصلح مع أحمد السقا

شاهد المحاولات التي قامت بها مها أحمد للصلح مع أحمد السقا

ما سبب مشاركة ياسمين صبري في &#34;لندن بالعربية&#34;؟

ما سبب مشاركة ياسمين صبري في "لندن بالعربية"؟

شاهد: الجمهور يضع بيومي فؤاد في موقف محرج جدًا.. كيف تصرف؟

شاهد: الجمهور يضع بيومي فؤاد في موقف محرج جدًا.. كيف تصرف؟

شاهد: الجمهور يهاجم نيللي كريم بعد طرح برومو &#34;فاتن أمل حربي&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم نيللي كريم بعد طرح برومو "فاتن أمل حربي"

ما آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

محمد رمضان يلفت الأنظار بما فعله مع جمهوره خلال حفله بالسعودية

محمد رمضان يلفت الأنظار بما فعله مع جمهوره خلال حفله بالسعودية

رحيل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض

رحيل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض

شاهد: مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان

شاهد: مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان

شاهد: فنان مصري يهاجم شيرين رضا ويعايرها بسنها الكبير

شاهد: فنان مصري يهاجم شيرين رضا ويعايرها بسنها الكبير

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

عربي

الكويت: الحكم ببراءة دكتورة جامعية من تهمة الإساءة لمصر

الكويت: الحكم ببراءة دكتورة جامعية من تهمة الإساءة لمصر

الأمن الأردني يقبض على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولًا

الأمن الأردني يقبض على مرتكب جريمة مسجد الزرقاء مقتولًا

مفتي مصر السابق يكشف ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018

مفتي مصر السابق يكشف ملابسات تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2018

مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غرب الجزائر

مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غرب الجزائر