غنيم: مشروع توافر المياه في قطاع غزة يساهم في ري الأراضي وتوفير الطاقة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ مشروع توافر المياه والاستجابة لتغيرات المناخ في قطاع غزة سيروي 15 ألف دونم من الأراضي، وسيوفر طاقة كهربائية نظيفة عبر تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 7.5 ميجاوات، وتطوير المؤسسات التشغيلية ذات العلاقة على كافة المستويات.وأكد غنيم خلال جولته في غزة ولقاء نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية برتراند فالكينير، ومدير مكتب الوكالة في القدس مارتن بيرنت، أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الفرنسية من خلال دعمها لمثل هذه المشاريع الحيوية في قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.وشدد على ضرورة نقل هذه التجربة الرائدة في استخدام المياه المسترجعة او المعالجة في جميع محطات المعالجة في فلسطين، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الوكالة الفرنسية في القدس والهادف إلى تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية لا سيما مشروع الري الخاص بمحطة معالجة الخليل، وتوفير تمويل إضافي لمشروع وصلة المياه الاضافية لعابود، بقيمة مالية تصل الى 7 ملايين يورو والتي سيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بها خلال الاسبوع الحالي، واتفاقية الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية بقيمة 10 ملايين يورو.بدوره، أكد فالكينير استمرار دعمه لقطاع المياه في فلسطين لما له من أهمية كبيرة لتحسين حياة المواطنين الفلسطينيين، مثمنا التزام سلطة المياه وطواقمها للمضي قدما في تطوير مصادر المياه والبنى التحتية لقطاع المياه وتطوير المؤسسات الشريكة في هذا القطاع الحيوي وعلى كافة المستويات.