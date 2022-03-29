القيادي أبو كويك: اعتداءات المستوطنين لن تزعزع صمود شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يدرك أن اعتداءاته وإرهاب مستوطنيه لن يثني شعبنا عن الاستمرار في المقاومة، وعن تطلعه وأشواقه للحرية والعودة وتقرير المصير.وشدد أبو كويك أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، هذا الحق كفلته الشرائع السماوية ، إضافة للقوانين واللوائح والأنظمة التي تعارف عليها البشر.وأضاف أن شعبنا يعاني ويكابد منذ عشرات السنين من ارهاب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه، ونحن نشهد تصاعد لهذا العدوان، من جيش الاحتلال والمستوطنين، الذي قاموا بتشكيل خلايا وتنظيمات إرهابية هدفها العدوان على الإنسان الفلسطيني وممتلكاته.وأشار إلى أن عدوان الاحتلال طال الزرع والمنازل والمركبات والآليات الصناعية والزراعية، مؤكدا أن شعبنا من حقه الدفاع عن نفسه وممتلكاته، بالطرق والأساليب والامكانيات المتاحة.وتابع: على العالم الذي هب لمساندة مقاومة الاوكرانيين، بكافة الإمكانيات والوسائل، عليه أن يدرك أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عشرات السنين من العدوان والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي، وهو أحوج للدعم والمساندة من هذا العالم بدل أن يقف إلى جانب العدوان الإسرائيلي، ويبقى متفرجا أمام الجرائم والانتهاكات الصهيونية المتواصلة.