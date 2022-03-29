"الأمن الوقائي": اعتقال تسعة أشخاص لتورطهم بأحداث الشغب في أريحا

رام الله - دنيا الوطناعتقل جهاز الأمن الوقائي، اليوم الثلاثاء، تسعة أشخاص لتورطهم بأحداث الشغب التي حدثت أمس الإثنين في مدينة أريحا.وأوضح "الوقائي"، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجهاز وبناء على تعليمات وتوجيهات من وزير الداخلية، وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية، قام باعتقال الأشخاص التسعة المتهمين بالضلوع بأحداث الشغب التي حصلت في أريحا، وتضمنت الاعتداء على طفل القاصر، وعلى مواطن مسن، وإحراق مركبة لأحد المواطنين، وإثارة الفوضى والعنف المجتمعي.وأشار البيان، إلى أنه تم توقيف المشتبه بهم بأمر من النيابة، ووفق الأصول القانونية، وسيتم تحويلهم إلى القضاء، مؤكداً على ضرورة ترسيخ القانون، وتعزيز الأمن المجتمعي وحماية السلم الأهلي.