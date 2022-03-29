المجلس الوطني ينعى الراحل زهير العلمي

رام الله - دنيا الوطننعى المجلس الوطني الفلسطيني القامة الوطنية الكبيرة المرحوم زهير يوسف العلمي، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد مسيرة نضالية طويلة في خدمة القضية الفلسطينية.وقال المجلس الوطني في بيان صدر عن رئيسه روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، إن فلسطين والحركة الوطنية خسرت برحيل هذه القامة، أحد رجالاتها الكبار الذين تميّزوا بالوفاء والانتماء والعطاء، وكان لهم إسهامات جليلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، وسيبقى شعبنا وأجياله القادمة تذكرها بالخير.وأضاف فتوح أن اسهامات الفقيد الكبير لم تتوقف عند دوره الوطني والسياسي في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خاصة مشاركته بالمؤتمر الفلسطيني الأول في القدس عام 1964، ودوره في تأسيس حركة "فتح"، وعضويته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وترؤسه لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، انما شملت إسهاماته في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في الوطن والشتات المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة، ورعاية المسنين، وغيرها.وتقدم من أسرة الراحل الكبير ومن آل العلمي ومن أبناء شعبنا في الوطن والشتات بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله تعالى أن يرحمه ويشمله بمغفرته، ويدخله فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.