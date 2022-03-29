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دعوات لإحياء "فجر سيف القدس" في المسجد الأقصى الجمعة المقبلة

دعوات لإحياء "فجر سيف القدس" في المسجد الأقصى الجمعة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
دعا نشطاء فلسطينيون، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى المبارك، تحت شعار "فجر سيف القدس".

وحثت الدعوات المواطنين على تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في أداء الصلاة في مصليات المسجد الأقصى، وعقد النية للرباط في المسجد خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وشددت على أهمية التفاعل مع حملة "الفجر العظيم" المتواصلة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 للتأكيد على تمسك الفلسطينيين بحقهم في المسجد وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع الفلسطيني.

واختار النشطاء تسمية "سيف القدس" لفجر الجمعة القادم، تيمنا بمعركة "سيف القدس" والتي خاضتها المقاومة الفلسطينية في شهر رمضان من العام الماضي وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاولات طرد سكانه الفلسطينيين منه. 

والأسبوع الماضي، شهد المسجد الأقصى مشاركة الآلاف في أداء صلاة الفجر رغم البرد الشديد وتضييقات الاحتلال وحواجزه العسكرية، وذلك بعد دعوة نشطاء فلسطينيين لأداء الصلاة تحت شعار "فجر يوم الأرض".

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