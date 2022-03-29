اعتقالات واسعة بالضفة واستهداف الاحتلال بالرصاص والمتفجرات

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة فى مناطق مختلفة من مدن الضفة المحتلة، فيما استهدفها مقاومون بعبوات متفجرة وإطلاق النار والمفرقعات النارية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عامر أبو صالحية وقتيبة صباح وحمزة دراغمه واسحق القنى، من نابلس.وأضاف أنها اعتقلت عمار داوود بني شمسة خالد أبو عامر في بلدة بيتا جنوب نابلس، ومحسن أبوعابد وعامر زكارنة في قباطية بجنين، وعلي ذياب وعبد الرازق مازن خدرج من قلقيلية، ومنصور بنى عودة من طوباس.أيضا اعتقلت علاء الجعبرى من الخليل، وضياء زهد من سلفيت، وعبد الله جواريش من بيت لحم.وفي مواجهة حملة المداهمات والاعتقالات تلك، استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.كما تعرضت لإطلاق النار في منطقة خلة العامود بمدينة نابلس، تزامنا مع إطلاق شبان فلسطينيين مفرقعات نارية تجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم بالمدينة.