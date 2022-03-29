خبير فلكي: العالم سينقسم لقسمين خلال تحري هلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنتوقع الخبير الفلكي نادر اشتي أن ينقسم العالم العربي الإسلامي إلى قسمين في بداية شهر رمضان المبارك، مبينًا أن التوقعات تشير إلى أنهم سيتحدون في أول أيام العيد الفطر.وبحسب توقعات اشتي فإن تركيا ستبدأ صيامها يوم السبت 2/4/2022 وستتبعها عدد كبير من دول غرب آسيا وشرق أوروبا.وأوضح أن تركيا ستعتمد الحسابات الفلكية بسبب ولادة هلال شهر رمضان قبل غروب شمس يوم الجمعة 1/4/2022، ميشرًا إلى أنه في هذه الحالة ستصوم تركيا ومن يتبعها من الدول 30 يوما من الشهر الفضيل.أما ووفق اشتي فإن سلطنة عمان والمملكة المغربية من المتوقع أن تبدأ صيامها يوم الأحد 3/4/2022 بسبب اعتمادها على الرؤية الشرعية فقط العين المجردة.وقال: "من المتوقع أن تتعذر الرؤية الشرعية بالعين المجردة ويكون من المرجح أن تصوم 29 يوم من الشهر الفضيل".ولفت إلى أن التوقعات بأن تبدأ دول المشرق بشكل عام مثل استراليا والصين وماليزيا والهند والباكستان صيامها يوم الأحد 3/4/2022 بسبب استحالة الرؤية الشرعية حتى من خلال التلسكوب.وأضاف "الدول العربية بشكل عام وعلى رأسها السعودية ومصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ودول الخليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر من المتوقع أن تكون الرؤية الشرعية صعبة حتى من خلال التلسكوب وبذلك من المتوقع أن تتعذر الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان".