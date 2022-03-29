الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 مواطنا، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.وفيما يلي أسماء المعتقلين:١. الشاب خالد شادي أبو عامر بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بيتا جنوب نابلس٢.الأسير المحرر عمار أحمد عيسى داود من بيتا جنوب نابلس٠٣قتيبة سمير صباح من عوريف جنوب نابلس٠٤ المهندس علاء الجعبري من الخليل٠٥ضياء زهد من سلفيت٠٦ محسن أبو عابد وعامر هشام زكارنة من قباطية قضاء جنين٠٧ الشاب حمزة دراغمة من اللبن الشرقية جنوب نابلس٠٨ الشاب إسحاق القني من مخيم بلاطة شرق نابلس٠٩ الشاب يزن ماجد ضراغمة من اللبن الشرقية جنوب نابلس٠١٠ الاسير المحرر منصور مصطفى بني عودة من بلدة طمون في طوباس