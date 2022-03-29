الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 مواطنا، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وفيما يلي أسماء المعتقلين:
١. الشاب خالد شادي أبو عامر بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بيتا جنوب نابلس
٢.الأسير المحرر عمار أحمد عيسى داود من بيتا جنوب نابلس
٠٣قتيبة سمير صباح من عوريف جنوب نابلس
٠٤ المهندس علاء الجعبري من الخليل
٠٥ضياء زهد من سلفيت
٠٦ محسن أبو عابد وعامر هشام زكارنة من قباطية قضاء جنين
٠٧ الشاب حمزة دراغمة من اللبن الشرقية جنوب نابلس
٠٨ الشاب إسحاق القني من مخيم بلاطة شرق نابلس
٠٩ الشاب يزن ماجد ضراغمة من اللبن الشرقية جنوب نابلس
٠١٠ الاسير المحرر منصور مصطفى بني عودة من بلدة طمون في طوباس
التعليقات