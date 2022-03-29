غزة: وفاة في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة أن 7 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية خلفت حالة وفاة وتلفيات في المركبات ومكونات الطريق.وقالت شرطة المرور في إحصائية لها، نشرتها صباح الإثنين، إن الحوادث نتج عنها حالة وفاة الطفل عاطف محمد القططي (5) سنوات جراء صدمه من قبل مركبة بمنطقة تل الهوا جنوبي محافظة غزة، ظهر أمس الإثنين.وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق المتسبب في الحادث، وهو (ع، س) وحجز المركبة حسب الأصول، في حين يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت الإحصائية أن أضرارًا ماديةً وتلفياتٍ لحقت بـ 11 مركبة، ومكونات الطريق نتيجة الحوادث المذكورة.