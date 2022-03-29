شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي يُحدد مصير إلزامية التطعيم ضد (كورونا) في قطاع غزة

الإعلامي الحكومي يُحدد مصير إلزامية التطعيم ضد (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، صباح اليوم الثلاثاء، مصير إلزامية التطعيم ضد كورونا في قطاع غزة. 

وقالت معروف لإذاعة (الاقصى): إنه  في ضوء عملية تقييم الحالة الوبائية واستقرار المؤشرات سيبدأ تنفيذ قرار إلغاء تقييد الخدمات الإلكترونية الحكومية بإلزامية التطعيم ضد كورونا مع بداية شهر نيسان/ أبريل.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي: "قرار التقييد كان منسجماً مع المخاطر والمهددات للمجتمع خلال التعامل مع جائحة كورونا، ومحاولة تدعيم المناعة المجتمعية من خلال توسيع شريحة المطعمين من خلال سلسلة من الإجراءات".

وفيما يخص ملف العمرة، قال معروف: اجتهدنا مع كل الأطراف لكي يمضي موسم العمرة بسهولة ويسر، وحاولنا التيسير على المعتمرين في كل مراحل الرحلة.   

وذكر: نظراً لظروف المعبر وجدنا أن عملية سفر المعتمرين تأتي على حساب قوائم المسافرين بشكل كبير ووصل الأمر لإشغال المعبر لثلاثة أيام للعمرة من أصل خمسة أيام عمل.  

وختم سلامة معروف بالقول: جرى الاتفاق بين الأشقاء في الجانب المصري وبعض الشركات على تذليل بعض العقبات التي دفعتنا لاتخاذ قرار تعليق العمرة، وبناء عليه أعلن رئيس جمعية أصحاب شركة الحج والعمرة عن طبيعة الاتفاق من خلال تخصيص يوم عمل واحد للمعتمرين ذهابا واياباً، وزيادة أعداد المسافرين في الأربع أيام المتبقية وهذه الصيغة مناسبة، ونأمل أن تسير الأمور على الأرض بشكل جيد وأن يسير موسم العمرة بشكل طبيعي.  

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحتجز مدير جمعية برج اللقلق أثناء تواجده في الأقصى

الاحتلال يحتجز مدير جمعية برج اللقلق أثناء تواجده في الأقصى

مخابرات الاحتلال تستدعي طفلًا مقدسيًا للتحقيق

مخابرات الاحتلال تستدعي طفلًا مقدسيًا للتحقيق

المعتقل &#34;عبد الكريم عويس&#34; من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

المعتقل "عبد الكريم عويس" من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس

لأول مرة منذ عامين.. أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن &#34;نفحة&#34;

لأول مرة منذ عامين.. أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن "نفحة"

بتعليمات وزيرة الصحة.. تسليم ترخيص مستشفى الشيخ حمد بن خليفة

بتعليمات وزيرة الصحة.. تسليم ترخيص مستشفى الشيخ حمد بن خليفة

المفتي العام للقدس يعلن موعد تحري هلال شهر رمضان في فلسطين

المفتي العام للقدس يعلن موعد تحري هلال شهر رمضان في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز مدير جمعية برج اللقلق أثناء تواجده في الأقصى

الاحتلال يحتجز مدير جمعية برج اللقلق أثناء تواجده في الأقصى

المعتقل &#34;عبد الكريم عويس&#34; من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

المعتقل "عبد الكريم عويس" من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس

بتعليمات وزيرة الصحة.. تسليم ترخيص مستشفى الشيخ حمد بن خليفة

بتعليمات وزيرة الصحة.. تسليم ترخيص مستشفى الشيخ حمد بن خليفة

جبهة النضال: قمة النقب احياء لمشروع الشرق الاوسط الجديد ومكافأة للاحتلال

جبهة النضال: قمة النقب احياء لمشروع الشرق الاوسط الجديد ومكافأة للاحتلال

البنك الدولي يوافق على أكبر برامجه لدعم قطاع التعليم في فلسطين

البنك الدولي يوافق على أكبر برامجه لدعم قطاع التعليم في فلسطين

المنبر التقدمي البحريني يؤكد رفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

المنبر التقدمي البحريني يؤكد رفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

منوعات

شاهد المحاولات التي قامت بها مها أحمد للصلح مع أحمد السقا

شاهد المحاولات التي قامت بها مها أحمد للصلح مع أحمد السقا

ما سبب مشاركة ياسمين صبري في &#34;لندن بالعربية&#34;؟

ما سبب مشاركة ياسمين صبري في "لندن بالعربية"؟

شاهد: الجمهور يضع بيومي فؤاد في موقف محرج جدًا.. كيف تصرف؟

شاهد: الجمهور يضع بيومي فؤاد في موقف محرج جدًا.. كيف تصرف؟

شاهد: الجمهور يهاجم نيللي كريم بعد طرح برومو &#34;فاتن أمل حربي&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم نيللي كريم بعد طرح برومو "فاتن أمل حربي"

ما آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة؟

محمد رمضان يلفت الأنظار بما فعله مع جمهوره خلال حفله بالسعودية

محمد رمضان يلفت الأنظار بما فعله مع جمهوره خلال حفله بالسعودية

رحيل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض

رحيل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض

شاهد: مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان

شاهد: مي عز الدين تكشف عن سبب حزنها بسبب شهر رمضان

شاهد: فنان مصري يهاجم شيرين رضا ويعايرها بسنها الكبير

شاهد: فنان مصري يهاجم شيرين رضا ويعايرها بسنها الكبير

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

عربي

مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غرب الجزائر

مصرع طيار إثر تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غرب الجزائر

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة