الإعلامي الحكومي يُحدد مصير إلزامية التطعيم ضد (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، صباح اليوم الثلاثاء، مصير إلزامية التطعيم ضد كورونا في قطاع غزة.وقالت معروف لإذاعة (الاقصى): إنه في ضوء عملية تقييم الحالة الوبائية واستقرار المؤشرات سيبدأ تنفيذ قرار إلغاء تقييد الخدمات الإلكترونية الحكومية بإلزامية التطعيم ضد كورونا مع بداية شهر نيسان/ أبريل.وأضاف رئيس المكتب الإعلامي: "قرار التقييد كان منسجماً مع المخاطر والمهددات للمجتمع خلال التعامل مع جائحة كورونا، ومحاولة تدعيم المناعة المجتمعية من خلال توسيع شريحة المطعمين من خلال سلسلة من الإجراءات".وفيما يخص ملف العمرة، قال معروف: اجتهدنا مع كل الأطراف لكي يمضي موسم العمرة بسهولة ويسر، وحاولنا التيسير على المعتمرين في كل مراحل الرحلة.وذكر: نظراً لظروف المعبر وجدنا أن عملية سفر المعتمرين تأتي على حساب قوائم المسافرين بشكل كبير ووصل الأمر لإشغال المعبر لثلاثة أيام للعمرة من أصل خمسة أيام عمل.وختم سلامة معروف بالقول: جرى الاتفاق بين الأشقاء في الجانب المصري وبعض الشركات على تذليل بعض العقبات التي دفعتنا لاتخاذ قرار تعليق العمرة، وبناء عليه أعلن رئيس جمعية أصحاب شركة الحج والعمرة عن طبيعة الاتفاق من خلال تخصيص يوم عمل واحد للمعتمرين ذهابا واياباً، وزيادة أعداد المسافرين في الأربع أيام المتبقية وهذه الصيغة مناسبة، ونأمل أن تسير الأمور على الأرض بشكل جيد وأن يسير موسم العمرة بشكل طبيعي.