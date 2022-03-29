شؤون فلسطينية

المعتقل "عبد الكريم عويس" من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر

المعتقل "عبد الكريم عويس" من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في الأسر
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير عبد الكريم راتب عويس (50 عاما) من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة جنين منتصر سمور، بأن الأسير عويس تعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته، واعتقل في 29-3-2002، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

يشار الى أن شقيق الأسير عبد الكريم، حسان عويس اعتقل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله شقيق آخر شهيد هو سامر ارتقى العام 2002، وتعرض نجلاه وشقيقه للأسر، وحرمت عائلته لسنوات من زيارته كعقاب تعسفي.

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