الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ناجح مهدي الجعبري، وعلاء عاصم الجعبري من مدينة الخليل، كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته على حاجز الكونتينر جنوب شرق القدس.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.