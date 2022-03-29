بتعليمات وزيرة الصحة.. تسليم ترخيص مستشفى الشيخ حمد بن خليفة

رام الله - دنيا الوطنبتعليمات من وزيرة الصحة د مي الكلية تم تسليم ترخيص مستشفى الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني للتأهيل والاطراف الصناعية حسب النظم والقوانين المتبعة في وزارة الصحة الفلسطينية.وباسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، شكر مستشار وزيرة الصحة للمحافظات الجنوبية فتحي ابووردة دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على بناء هذا المستشفي العظيم المجهز على اعلى مستوى والاول في قطاع غزة والذي يقدم خدمات مهمه ومجانية وخاصة الأطراف الصناعية وزراعة القواقع وخدمات التاهيل للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.وكان في استقبال الوفد خالد عبد الهادي رئيس الوفد الطبي القطري ونائب رئيس مجلس ادارة مستشفى الشيخ حمد للتاهيل والأطراف الصناعية والعضو المنتدب والاستاذ نور الدين صلاح مدير عام مستشفى الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني للتاهيل والاطراف الصناعية.