الاوقاف بغزة تصدر تصريحاً حول موسم العمرة.. ماذا جاء فيه؟



وكان عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة بقطاع غزة، قد أعلن في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أنه تم التوافق مع الجانب المصري بعد قرار الغاء موسم العمرة، على خروج المعتمرين في يوم واحد فقط خلال الاسبوع، لافتا إلى أنه هذا اليوم هو الثلاثاء، بدلا من يومي الاثنين والثلاثاء.



وأكد أبو مذكور، أنه خلال يوم الثلاثاء، سيكون عدد المعتمرين 596 معتمراً فقط.



رام الله - دنيا الوطناعلنت وزارة الاوقاف الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، استمرار موسم العمرة، لافتة إلى أنه تم تخصيص يوم عمل واحد كل أسبوع لسفر المعتمرين.وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن ذلك جاء بعد التوافق مع الجانب المصري على تغيير ظروف عمر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة خلال استقبال أفواج المعتمرين، بما لا يؤثر سلبا على المسافرين المسجلين من أصحاب الحاجات كالمرضى والطلبة والاقامات.وأوضحت الوزارة أن السبب وراء قرار تعليق رحلات العمرة هو الاستجابة المقدرة بحل بعض القضايا.