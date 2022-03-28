المنبر التقدمي البحريني يؤكد رفض التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال المنبر التقدمي البحريني في برقية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني نثمن نضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين من أجل دحرهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ونحيي شجاعة وصمود الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ونؤكد لكم رفضنا التطبيع مع العدو، ونؤكد لكم أن ادانة ورفض التطبيع مع الصهاينة المحتلين يشكل اجماع وطني من كافة مكونات شعبنا في البحرين " .كما أكدت البرقية على توطيد أوصر العلاقات الرفاقية بين حزب المنبر التقدمي البحريني وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني " .وجاء في البرقية التي أرسلها المحامي عادل متروك الأمين العام لحزب المنبر التقدمي للأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني : " باسم المنبر التقدمي البحريني قيادة وكوادر وأعضاء نتقدم اليكم ومن خلالكم للرفاق الى الرفاق والرفيقات أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي بالشكر والتقدير على التهاني والتحيات من قبلكم بنجاح أعمال مؤتمرنا العام التاسع وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والتي انتخبت الأمين العام ونائبيه وباقي أعضاء المكتب السياسي في الاجتماع الاول المنعقد في الثامن من مارس 2022 .