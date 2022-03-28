أبو مذكور يكشف عن تفاصيل الاتفاق مع الجانب المصري حول موسم العمرة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة بقطاع غزة، أنه تم التوافق مع الجانب المصري بعد قرار الغاء موسم العمرة، على خروج المعتمرين في يوم واحد فقط خلال الاسبوع، لافتا إلى أنه هذا اليوم هو الثلاثاء، بدلا من يومي الاثنين والثلاثاء.وأكد أبو مذكور في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أنه خلال يوم الثلاثاء، سيكون عدد المعتمرين 596 معتمراً فقط.وكان أبو مذكور قد أعلن في تصريحات سابقة لإذاعة (صوت القدس)، أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بغزة، أبلغته بقرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، من قبل الحكومة بغزة.وقال أبو مذكور في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الاثنين: "لا نعلم أسباب إلغاء رحلات العمرة من غزة الى الديار السعودية"، مضيفا: "توجهنا إلى الدكتور عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ووضعناه في صورة الخسائر والأضرار التي ستلحق بنا جراء قرار الحكومة".وتابع أبو مذكور بقوله: "توجهنا أيضاً إلى المجلس التشريعي وكذلك مكتب النواب الذي وعد بمناقشة الحكومة لمعرفة الأسباب ومحاولة إيجاد حلول لها"، مختتماً بقوله: "نحن كشركات عمرة متضررين بشكل كبير جراء هذا القرار وسيعود علينا بخسائر ومطالبات مالية للخطوط الجوية الفلسطينية".