طاقم طبي يُجري سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة لمرضى الغسيل الكلوي

رام الله - دنيا الوطنأجرى الطاقم الطبي لجراحة الأوعية الدموية، برئاسة الدكتور محمد كلوب استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة، نتيجة الغسيل الكلوي المتعسر لعدم وجود وصلات ناجعة للغسيل، وذلك في مستشفى القدس بمدينة غزة.حيث خضع المرضى لعدة عمليات جراحية تخللها تركيب وصلات شريانية وريدية صناعية بنجاح كبير، وكان المرضى قد فقدوا الأمل في حياة أكثر طمأنينة نتيجة الغسل الكلوي المتكرر، حيث تم اصلاح وتركيب وصلات جديدة تساعدهم في الغسيل الكلوي.وقال الدكتور كلوب أنه تم اجراء العديد من العمليات على الشرايين السباتية، حيث تم فيها علم رقعة وريدية على الشريان السباتي العميق، بعد أن صلت درجة التضيق إلى أكثر من 90%، وكانت المريضة في وضع صحي حرج نتيجة جلطة دماغية مستمرة، حيث تم اجراء عملية جراحية لها وبحمد الله تعافت وبشكل سريع.ووجه الدكتور كلوب الشكر والتقدير للدكتور اياد أبو سعدة والدكتور نافذ القرم وجميع كوادر التمريض والعناية المركزة وغرف العمليات على دورهم في نجاح تلك العمليات الجراحية، مثمناً دور إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى القدس بمدينة غزة، على دورهم في تقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للطواقم الطبية العاملة في المستشفى.