"لا تقدموا لنا مواعظ".. أيمن عودة يوجه رسالة إلى الفصائل الفلسطينية

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، على رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيانات مباركة وإشادة بالعملية.

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس (القائمة المشتركة) في إسرائيل، أيمن عودة، اليوم الاثنين، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية، ناصحاً إياهم بألا " يقدموا مواعظ".ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن عودة قوله: "ليس من دور الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية تحية أو إدانة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في الداخل".وأضاف: "بما أننا لا نقدم لهم المواعظ ودروس الأخلاق، فلا يجب عليهم أن يقدموا لنا مواعظ".وكانت (القائمة المشتركة)، برئاسة أيمن عودة، أصدرت بياناً وصفت فيه عملية الخضيرة، بـ "جريمة نكراء مؤكدة انه لا مبرر لاستهداف المدنيين العزل".وأضافت: أن "المجتمع العربي بعيد كل البعد عن تنظيم الدولة ومعتقداته المتطرفة والخطيرة داعية المجتمعين العربي واليهودي إلى التحلي بالمسؤولية والصبر".