دولي

الأمم المتحدة: نسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا

الأمم المتحدة: نسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين: "إن المنظمة الدولية تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما".

وأكد غوتيريش لصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه طلب من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "البحث فورًا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار إلى أن غريفيث سيعود من كابول حيث يتواجد حاليًا، لافتًا إلى أنه "يأمل بأن يتمكن (غريفيث) من الذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه منذ بداية الحرب قبل شهر، أدت الحرب إلى خسارة لا معنى لها لآلاف الأرواح "وتشريد عشرة ملايين شخص من النساء ومن الأطفال بشكل أساسي والتدمير المنهجي لبنى تحتية حيوية" في أوكرانيا.

وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "يجب أن يتوقف ذلك".

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