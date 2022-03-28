قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذيْ عملية الخضيرة

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤولون أمنيون، لقناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الأحد، في مدينة الخضيرة، في أراضي عام 1948، والتي أسفرت عن استشهادهما، ومقتل عنصرين من شرطة الاحتلال واصابة 12 اخرين.وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد أكد المسؤولون الأمنيون، أن "منفذيْ عملية اطلاق النار في مدينة الخضيرة، كانا على رادارنا"، لافتين إلى ان هناك العشرات من أمثالهم، ولكن كان من المستحيل إيقافهما عن تنفيذ الهجوم.يشار إلى أن اعلام الاحتلال قد كشف عن هوية منفذي عملية اطلاق النار في مدينة الخضيرة، وهما خالد وأيمن اغبارية من سكان مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948.يذكر أن تنظيم الدولة، قد أعلن في بيان له نشرته وكالة (أعماق) التابعة له، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة الخضيرة، وأسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية.وقال التنظيم في البيان: "قُتل عنصران من الشرطة اليهودية على الأقل وأصيب آخرون بجروح، بهجوم انغماسي مزدوج لمقاتلي الدولة الإسلامية".وأشار التنظيم إلى أن اثنين من مقاتليه نجحا أمس الأحد في الوصول إلى شارع هربرت صموئيل بمدينة الخضيرة، وشرعا بإطلاق النار على قوة من الشرطة اليهودية، ما أسفر عن مقتل عنصرين.وأضاف: "واصلا الاشتباك مع القوات اليهودية في المكان، ما أسفر عن إصابة نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة".