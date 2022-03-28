الكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركتا المقاومة الاسلامية (حماس)، والجهاد الاسلامي، انتهاء سلسلة اجتماعات موسعة لهما، ظهر اليوم الاثنين، والتي عقدت في جميع محافظات قطاع غزة.وأشارت الحركتان في تصريح لهما، أنه شارك في اللقاءات، القادة السياسيون للحركتين، قادة سرايا القدس كتائب القسام وقادة التنظيم، والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة.وتناولت اللقاءات، هموم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وآليات تعزيز برنامج المقاومة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وترسيخ العمل المشترك بين الحركتين، باعتبارهما رأس حربة مشروع المقاومة جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة وكل الوطنيين الأحرار.وأعلنت الحركتان، أنهما ستشكلان لجان عمل مشتركة في جميع المستويات، كما عاهدتا الجماهير الفلسطينية، على المضي قدما في طريق المقاومة والوحدة، وصولاً إلى تحقيق الاهداف في التحرير والعودة.