التربية: نحو 51 ألفا تقدموا لاختبار التوظيف اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة التربية والتعليم بأن عدد الذين تقدموا اليوم الإثنين لاختبار الوظائف التعليمية والوظائف المساندة للعام 2022 بلغ 51025 متقدما ومتقدمة.وبينت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المتقدمين من الإناث بلغ 42554، فيما بلغ عدد المتقدمين من الذكور 8471 موزّعين على 66 تخصصا (أكاديمي، ومهني، والوظائف المساندة)، وقد توزعوا على 300 قاعة في 18 مديرية تربية من المحافظات الشمالية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وخلال الجولة المركزية؛ تفقد الوكيل المساعد لشؤون البحث والتطوير والتقويم محمد عواد، ومدير عام مديرية تربية نابلس طارق علاونة، قاعات اختبار التوظيف في المديرية.