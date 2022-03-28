عاجل

  • العاروري: أبلغنا الاطراف أنه اذا دخلنا رمضان وإضراب الأسرى مستمر فإن ذلك سيفجر الأوضاع

  • العاروري: أبلغنا أطرافاً عديدة بأن هناك مسألتين المس بهما سيفتح أبواب الجحيم

شؤون فلسطينية

أبو مذكور: وزارة الاوقاف بغزة أبلغتنا بقرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم وغداً الثلاثاء

أبو مذكور: وزارة الاوقاف بغزة أبلغتنا بقرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم وغداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عوض أبو مذكور، رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة في غزة، أن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بغزة، أبلغته بقرار وقف العمرة بعد رحلات اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، من قبل الحكومة بغزة.

وقال أبو مذكور في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم الاثنين: "لا نعلم أسباب إلغاء رحلات العمرة من غزة الى الديار السعودية"، مضيفا: "توجهنا إلى الدكتور عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ووضعناه في صورة الخسائر والأضرار التي ستلحق بنا جراء قرار الحكومة".

وتابع أبو مذكور بقوله: "توجهنا أيضاً إلى المجلس التشريعي وكذلك مكتب النواب الذي وعد بمناقشة الحكومة لمعرفة الأسباب ومحاولة إيجاد حلول لها"، مختتماً بقوله: "نحن كشركات عمرة متضررين بشكل كبير جراء هذا القرار وسيعود علينا بخسائر ومطالبات مالية للخطوط الجوية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

العاروري: أبلغنا أطرافاً عديدة بهاتيْن المسألتيْن اللتيْن ستفجران الأوضاع.. ما هما؟

العاروري: أبلغنا أطرافاً عديدة بهاتيْن المسألتيْن اللتيْن ستفجران الأوضاع.. ما هما؟

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذيْ عملية الخضيرة

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول منفذيْ عملية الخضيرة

القدس: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح

القدس: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في النبي صالح

الكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي

الكشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي

التربية: نحو 51 ألفا تقدموا لاختبار التوظيف اليوم

التربية: نحو 51 ألفا تقدموا لاختبار التوظيف اليوم

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الاسبوعية

طالع أبرز قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الاسبوعية

فيديو.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس بشأن طفلة تعاني مشكلة كبيرة في السمع

فيديو.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس بشأن طفلة تعاني مشكلة كبيرة في السمع

الإعلام الحكومي: المواد الغذائية متوفرة ولا ارتفاع على الأسعار في غزة

الإعلام الحكومي: المواد الغذائية متوفرة ولا ارتفاع على الأسعار في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس بشأن طفلة تعاني مشكلة كبيرة في السمع

فيديو.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس بشأن طفلة تعاني مشكلة كبيرة في السمع

بلينكن: اتفاقيات أبراهام &#34;ليست بديلًا&#34; عن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

بلينكن: اتفاقيات أبراهام "ليست بديلًا" عن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

حماس تدعو للاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض

حماس تدعو للاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض

القيادي ناصيف: أي عمل مقاوم يشكل عامل دعم معنوي وفعلي للأسرى

القيادي ناصيف: أي عمل مقاوم يشكل عامل دعم معنوي وفعلي للأسرى

العاروري: صمود شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال ومقاومتنا تتصاعد

العاروري: صمود شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال ومقاومتنا تتصاعد

تفاصيل لقاء الرئيس عباس والعاهل الأردني في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس والعاهل الأردني في رام الله

سفارة فلسطين لدى بلغاريا تُصدر تنويهًا مهمًا لطلبة الطب والصيدلة بالجامعات الأوكرانية

سفارة فلسطين لدى بلغاريا تُصدر تنويهًا مهمًا لطلبة الطب والصيدلة بالجامعات الأوكرانية

مستوطنون يضعون مقاعد في سهل موفية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يضعون مقاعد في سهل موفية بالأغوار الشمالية

منوعات

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير &#34;جمالي كسر معايير الطب التجميلي&#34;

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير "جمالي كسر معايير الطب التجميلي"

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

هالة صدقي تثير الجدل &#34;حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب&#34;

هالة صدقي تثير الجدل "حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب"

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

عربي

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

وزير الخارجية المصري: المسار الذي وضعناه مع إسرائيل منذ 43 عاما كان مثمراً

وزير الخارجية المصري: المسار الذي وضعناه مع إسرائيل منذ 43 عاما كان مثمراً