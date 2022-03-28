كوريا الجنوبية تتخوف من وقوع اشتباك عرضي مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها من احتمال وقوع اشتباك عرضي مع كوريا الشمالية على طول حدودهما، بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في تقرير للجنة الشؤون الخارجية والوحدة في الجمعية الوطنية إنها ستبقى في حالة تأهب لمنع وقوع اشتباكات عرضية في المناطق الحدودية بين الكوريتين، بما في ذلك خط الحدود الشمالي في البحر الغربي، وهي الحدود البحرية الفعلية التي تفصل بين الكوريتين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفادت بـ"أننا نحافظ على الاستعداد الدفاعي الحازم للرد على جميع المواقف المحتملة"، مؤكدة "أننا نراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وسط المؤشرات على أن بيونغ يانغ تعمل على استعادة موقع "بونغي-ري" الذي زعمت أنه تم تدميره سابقا".وحثت الوزارة الشمال على الوقف الفوري لجميع الأنشطة ذات الصلة والعودة إلى طاولة المفاوضات.وقالت مصادر في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية تسعى فيما يبدو لإنشاء "طريق مختصر" لنفق في موقع "بونغي-ري"، فيما يمكن أن يكون استعدادا لتجربة نووية سابعة تحت الأرض.