دولي

كوريا الجنوبية تتخوف من وقوع اشتباك عرضي مع كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تتخوف من وقوع اشتباك عرضي مع كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها من احتمال وقوع اشتباك عرضي مع كوريا الشمالية على طول حدودهما، بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في تقرير للجنة الشؤون الخارجية والوحدة في الجمعية الوطنية إنها ستبقى في حالة تأهب لمنع وقوع اشتباكات عرضية في المناطق الحدودية بين الكوريتين، بما في ذلك خط الحدود الشمالي في البحر الغربي، وهي الحدود البحرية الفعلية التي تفصل بين الكوريتين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت بـ"أننا نحافظ على الاستعداد الدفاعي الحازم للرد على جميع المواقف المحتملة"، مؤكدة "أننا نراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وسط المؤشرات على أن بيونغ يانغ تعمل على استعادة موقع "بونغي-ري" الذي زعمت أنه تم تدميره سابقا".

وحثت الوزارة الشمال على الوقف الفوري لجميع الأنشطة ذات الصلة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقالت مصادر في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية تسعى فيما يبدو لإنشاء "طريق مختصر" لنفق في موقع "بونغي-ري"، فيما يمكن أن يكون استعدادا لتجربة نووية سابعة تحت الأرض.

أخبار ذات صلة

بينت يتخذ قرارات عاجلة عقب عملية الخضيرة

بينت يتخذ قرارات عاجلة عقب عملية الخضيرة

روسيا تكشف عن شرط بوتين للقاء زيلينسكي

روسيا تكشف عن شرط بوتين للقاء زيلينسكي

يائير لابيد: &#34;قمة النقب&#34; ستصبح منتدى دائماً

يائير لابيد: "قمة النقب" ستصبح منتدى دائماً

بينت: نواجه تهديدًا جديدًا داخل &#34;إسرائيل&#34;

بينت: نواجه تهديدًا جديدًا داخل "إسرائيل"

لافروف: هناك ضغوط على روسيا بهدف عزلها وسلب استقلالها

لافروف: هناك ضغوط على روسيا بهدف عزلها وسلب استقلالها

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس (كورونا)

عقب عملية الخضيرة.. 433 طلبًا إسرائيليًا للحصول على رخصة حيازة سلاح

عقب عملية الخضيرة.. 433 طلبًا إسرائيليًا للحصول على رخصة حيازة سلاح

إسرائيل: مؤشر انتقال عدوى (كورونا) يواصل الانخفاض

إسرائيل: مؤشر انتقال عدوى (كورونا) يواصل الانخفاض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس بشأن طفلة تعاني مشكلة كبيرة في السمع

فيديو.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس بشأن طفلة تعاني مشكلة كبيرة في السمع

حماس تدعو للاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض

حماس تدعو للاحتشاد في كلّ الميادين والساحات إحياءً ليوم الأرض

القيادي ناصيف: أي عمل مقاوم يشكل عامل دعم معنوي وفعلي للأسرى

القيادي ناصيف: أي عمل مقاوم يشكل عامل دعم معنوي وفعلي للأسرى

العاروري: صمود شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال ومقاومتنا تتصاعد

العاروري: صمود شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال ومقاومتنا تتصاعد

سفارة فلسطين لدى بلغاريا تُصدر تنويهًا مهمًا لطلبة الطب والصيدلة بالجامعات الأوكرانية

سفارة فلسطين لدى بلغاريا تُصدر تنويهًا مهمًا لطلبة الطب والصيدلة بالجامعات الأوكرانية

مستوطنون يضعون مقاعد في سهل موفية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يضعون مقاعد في سهل موفية بالأغوار الشمالية

وفاة طفل جراء صدمه من قبل مركبة جنوبي غزة

وفاة طفل جراء صدمه من قبل مركبة جنوبي غزة

(فدا): قمة النقب &#34;مشبوهة بامتياز&#34;

(فدا): قمة النقب "مشبوهة بامتياز"

منوعات

شاهد: تامر حسني يغني &#34;الغزالة رايقة&#34; ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: تامر حسني يغني "الغزالة رايقة" ويحمل محمد أسامة على رأسه

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: كريم عبدالعزيز يقبل يد أصالة على الهواء مباشرة

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير &#34;جمالي كسر معايير الطب التجميلي&#34;

شاهد: مروة راتب تحدث ضجة بتصريحها الأخير "جمالي كسر معايير الطب التجميلي"

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد انتقاد محمد الدعيع.. مي العيدان وفجر السعيد تفتحان النيران على نوال الكويتية

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

بعد فوزه للمرة الأولى.. ويل سميث يدخل نوبة بكاء أمام الجمهور

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

شاهد: خبيرة تجميل مشهورة تظهر للمرة الأولى بدون فلتر أو مكياج

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

تعرف على بوستر وتفاصيل برنامج رامز جلال للمقالب الرمضانية 2022

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

محمد هنيدي ومنى زكي في ورطة بعد وفاة أحمد حلاوة

هالة صدقي تثير الجدل &#34;حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب&#34;

هالة صدقي تثير الجدل "حذروني كتير من أحمد زكي لهذا السبب"

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

شاهد كيف سخرت مودل روز من طليقها بعدما هددها بسحب الجنسية منها

عربي

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

جنوب السودان.. تحذيرات من عودة الحرب مع تزايد التوتر

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

عبد الله بن زايد: إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

وزير الخارجية المغربي: إرساؤنا العلاقات مع إسرائيل قرار قائم على علاقات طويلة

وزير الخارجية المصري: المسار الذي وضعناه مع إسرائيل منذ 43 عاما كان مثمراً

وزير الخارجية المصري: المسار الذي وضعناه مع إسرائيل منذ 43 عاما كان مثمراً