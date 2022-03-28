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الإعلام الحكومي: المواد الغذائية متوفرة ولا ارتفاع على الأسعار في غزة

الإعلام الحكومي: المواد الغذائية متوفرة ولا ارتفاع على الأسعار في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن أسعار السلع الغذائية ثابتة ولم يتم رفعها، وأن المواد الغذائية متوفرة وبكميات وافية.

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير عام الإنتاج الإعلامي في المكتب، عضو لجنة الأمن الغذائي الحكومية: "إن الأسعار ثابتة ولم يتم رفع أسعار السلع الغذائية، والجهات الحكومة تواصل عملية ضبط الأسواق وتتابع بشكل مكثف حركة الأسعار والسوق في إطار حماية المستهلك والمواطن الكريم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

جاء ذلك خلال ضمن جولة الصحفيين والإعلاميين على مصانع المعلبات في قطاع غزة.

وأضاف: "نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالمصانع والمنتجات والصناعات الوطنية الفلسطينية التي تؤكد أن شعبنا الفلسطيني لا ينكسر".

وتابع الثوابتة: "إن الصحفيين والإعلاميين اطلعوا عن كثب على عمل مصانع المواد الغذائية في قطاع غزة، حيث أن المواد الغذائية متوفرة في قطاع غزة لمدة شهرين قادمين".

وأكد عضو لجنة الأمن الغذائي الحكومية، أن المواد الخام اللازمة في عملية الصناعة متوفرة بشكل جيد وكافية لعملية الإنتاج، والأيادي الفلسطينية مطمئنة وتنتج بشكل وفير وتضخ في السوق بصورة منتظمة وبما لا يسبب أي عجز في الإنتاج.

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