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المالية: اكتشاف حالات تلاعب بالوصولات الجمركية التي تُدفع في أحد البنوك

المالية: اكتشاف حالات تلاعب بالوصولات الجمركية التي تُدفع في أحد البنوك
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين عن اكتشاف دائرة جمارك السيارات ( التفتيش اللاحق) لحالات تلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في احد البنوك العاملة في فلسطين.

وأشارت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أنها تجري منذ الخميس الماضي تحقيق مكثف من قبل اللجنة المشكلة من وزير المالية شكري بشارة لحصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموضوع.

هذا وستنهي اللجنة اعمالها بعد غد الاربعاء، ليتم على ضوء توصياتها اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا وحسب الاصول.

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