شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: ارتفاع مستويات عنف المستوطنين سيؤدي لزيادة التوتر ويجب حماية الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي: ارتفاع مستويات عنف المستوطنين سيؤدي لزيادة التوتر ويجب حماية الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الأوروبي: "إن ارتفاع مستويات عنف المستوطنين لا يؤدي إلا لزيادة التوتر ويجب حماية الفلسطينيين وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وأكد الاتحاد في بيان له، اليوم الاثنين، أنه من الضروري منع المزيد من أعمال العنف الآن قبل حلول شهر رمضان، والذي يتزامن مع أعياد الفصح المسيحية و اليهودية في شهر نيسان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكان مستوطنون شنوا الليلة الماضية وفجر اليوم عدة هجمات ضد المواطنين في عدة مناطق، وقاموا بإحراق سيارات وألحقوا أضرارا بمباني تجارية في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية،ما تسبب باصابة عدد من المواطنين.

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