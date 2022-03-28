دولي

بينت يتخذ قرارات عاجلة عقب عملية الخضيرة

بينت يتخذ قرارات عاجلة عقب عملية الخضيرة
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الإثنين، تقييما أمنيا على خلفية عملية إطلاق النار في الخضيرة ليلة أمس.

وذكر موقع (واللا) العبري أنه في نهاية تقييم الوضع سمح بينت باستخدام الأوامر الزجرية والاعتقالات الإدارية ضد الفلسطينيين بدعوى منع تنفيذ العمليات.

وأشارت الموقع إلى أن بييت قرر أيضا تعزيز قوات الجيش، خاصة في بؤر الاحتكاك على الفور.

إضافة إلى ذلك تقرر مراقبة شبكات التواصل الاجتماعية وتحديد التحريض واتخاذ إجراءات مناسبة ضده، إلى جانب الحفاظ على الحوار مع القيادات العامة وقادة الرأي في الجمهور العربي وتعزيزه من أجل الحفاظ على الاستقرار.

إلى جانب ذلك تقرر مواصلة وتوسيع عمليات مصادرة الأسلحة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

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