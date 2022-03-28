بلينكن: اتفاقيات أبراهام "ليست بديلًا" عن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن اتفاقيات أبراهام "ليست بديلًا" عن تحقيق تقدم فيما يتعلق بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وقال بلينكن، على هامش القمة في صحراء النقب: إن المكاسب التي حققتها الاتفاقيات "ليست بديلًا عن تحقيق تقدم بين الفلسطينيين وإسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.والتقى وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في منتجع سديه بوكر في النقب.